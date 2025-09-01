Обнаружено место, где Иисус исцелил слепого

Руководитель раскопок Итамар Берко из Израильского управления древностей (IAA) заявил, что новое археологическое открытие обеспечивает «ощутимую» связь с местом, описанным в Священном Писании, как купальня Силоам в Иерусалиме.

В Иерусалиме обнаружено огромное древнее сооружение, которое, как полагают археологи, может быть местом, где Иисус исцелил слепого, согласно Библии. В древнем центре города археологи нашли монументальную плотину, где раньше находилась купальня, пишет Daily Mail.

Предположительно, это сооружение было построено предками Иисуса и датируется 2800 годами до нашей эры, когда правили его предки – цари Иоас и Амасия из Иудеи.

«Если до сегодняшнего дня мы могли читать о существовании купальни Силоам только в библейских текстах, то теперь мы можем увидеть ее осязаемые остатки. Позади нас находится монументальная стена плотины огромного размера высотой более 11 метров, датируемая периодом Первого Храма, эпохой царей Иоаса и Амасии», – сказал руководитель раскопок Итамар Берко.

Берко и его соруководители Нахшон Сантон и Филип Вукосавович описали размеры стены как «поразительные». Помимо 12 метров в высоту, она имеет более восьми метров в ширину и не менее 21 метра в длину.

Доктор Сантон сказал: «Это самая низкая точка в древнем Иерусалиме. Вся вода, весь сток дождей, по сути, стекает сюда, в этот центральный большой водосборный бассейн города. Если бы не эта плотина, вода, текущая по этому каналу, просто стекала бы в долину Кедрон прямиком в Мертвое море».

По словам Йоханны Регев и Элизабетты Боаретто из Института Вейцмана, необычная конструкция стены позволила датировать ее очень коротким временным интервалом. А аномально низкий уровень осадков в тот период свидетельствует о том, что бассейн был построен в ответ на изменение климата.

«Недолговечные ветки и сучья, застрявшие в строительном растворе плотины, позволили датировать ее концом IX века до нашей эры с исключительной точностью – редкое достижение при датировании древних находок», – добавили ученые.

Интеграция датировки с имеющимися климатическими данными позволила установить период малого количества осадков, перемежаемый короткими и сильными штормами, которые могли вызвать наводнения.

«Из этого следует, что создание столь масштабных водных систем было прямой реакцией на изменение климата и засушливые условия, включая внезапные наводнения», – пояснили эксперты.

Согласно Писанию, Христос плюнул на землю и помазал глаза слепого получившейся смесью слюны и грязи, прежде чем отправить его умыться в купальне Силоам.

«Он пошел, умылся и пришел зрячим», – говорится в Библии.

