В США разработали гражданский «бесшумный» сверхзвуковой самолет

Американская компания Spike Aerospace представила гражданский «тихий» сверхзвуковой самолет S-512. Новинка должна возродить интерес к сверхзвуковым перелетам, но без громких ударных волн, известных по Concorde.

Ключ к снижению шума — особая аэродинамика: удлинённый нос, высокоизогнутые крылья и многолопастное распределение подъёмной силы, которое «растягивает» ударную волну и превращает резкий хлопок в мягкий «толчок».

Самолёт рассчитан на скорость до 1.7 Маха и предназначен для бизнес-авиации. Кабина вмещает от 12 до 18 пассажиров и оснащена панорамными цифровыми дисплеями вместо иллюминаторов, транслирующими внешний вид в реальном времени.

Для снижения шума, Spike применяет турбовентиляторные двигатели без форсажа и особое размещение силовых установок, позволяющее «экранировать» выхлоп. Проект должен пройти сертификацию по строгим нормам Stage 5/Chapter 14, регулирующим уровень шума при взлёте и посадке.

Компания планирует вывести S-512 на рынок к началу 2030-х. Самолёт сможет выполнять маршруты вроде Нью-Йорк — Лондон менее чем за четыре часа, что сделает его одним из самых быстрых и в то же время наименее шумных бизнес-джетов в мире.