Рассекречены самые мощные смартфоны Xiaomi

Корпорация Xiaomi представит осенью сразу три флагманских смартфона. Об этом в блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

© Xiaomi

Специалист рассказал, что компания готовится выпустить смартфоны Xiaomi 16, 16 Pro и 16 Pro Max. Также фирма работает над телефоном 16 Ultra, но его анонс состоится позже. Все три модели уже прошли сертификацию у китайского регулятора, из-за чего удалось рассекретить некоторые характеристики гаджетов.

Так, Digital Chat Station уверен, что флагманы окажутся самыми мощными смартфонами бренда. Все аппараты будут базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, который должны анонсировать в конце сентября. Вероятно, Xiaomi станет первой компанией, которая получит процессоры Qualcomm нового поколения.

Также все три аппарата будут поддерживать проводную зарядку мощностью 100 ватт. Для сравнения, актуальные флагманы Xiaomi 15 и 15 Pro поддерживают 90-ваттную зарядку.

Точные сроки выпуска Xiaomi 16, 16 Pro и 16 Pro Max не раскрываются — они должны быть представлены в Китае до конца осени. Скорее всего, запуск устройств на мировом рынке состоится уже в 2026 году.

