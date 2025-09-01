В Сибири нашли ископаемые останки древнее динозавров

В Искитимском районе Новосибирской области палеонтологи совершили уникальное открытие, обнаружив окаменевшее дерево возрастом около 360-400 миллионов лет. Эта находка, сделанная на Змеиной горе, относится к девонскому периоду, когда на Земле только начинали появляться первые леса, а до возникновения динозавров оставались еще сотни миллионов лет. Ископаемая древесина сохранилась благодаря процессу окаменения, когда органические материалы постепенно замещались минералами.

© runews24.ru

Помимо древнего дерева, исследователи обнаружили впечатляющий комплекс морских окаменелостей, включая останки гигантских моллюсков размером с современный автомобиль, морских лилий и древних гастропод.

Эти находки свидетельствуют о том, что территория современной Сибири в далеком прошлом была покрыта теплым морем с богатой и разнообразной экосистемой. Сохранность образцов позволяет ученям детально изучать строение древних организмов.

Змеиная гора продолжает раскрывать свои палеонтологические секреты, подтверждая статус одного из наиболее перспективных мест для изучения древней жизни в Сибири. Ученые планируют продолжить исследования в этом регионе, что может привести к новым открытиям, способным перевернуть представления о доисторической флоре и фауне Евразии.