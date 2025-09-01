В Сибири нашли ископаемые останки древнее динозавров

В Сибири на Змеиной горе палеонтологи нашли ископаемые останки древнее динозавров
В Искитимском районе Новосибирской области палеонтологи совершили уникальное открытие, обнаружив окаменевшее дерево возрастом около 360-400 миллионов лет. Эта находка, сделанная на Змеиной горе, относится к девонскому периоду, когда на Земле только начинали появляться первые леса, а до возникновения динозавров оставались еще сотни миллионов лет. Ископаемая древесина сохранилась благодаря процессу окаменения, когда органические материалы постепенно замещались минералами.
Помимо древнего дерева, исследователи обнаружили впечатляющий комплекс морских окаменелостей, включая останки гигантских моллюсков размером с современный автомобиль, морских лилий и древних гастропод.
Эти находки свидетельствуют о том, что территория современной Сибири в далеком прошлом была покрыта теплым морем с богатой и разнообразной экосистемой. Сохранность образцов позволяет ученям детально изучать строение древних организмов.
Змеиная гора продолжает раскрывать свои палеонтологические секреты, подтверждая статус одного из наиболее перспективных мест для изучения древней жизни в Сибири. Ученые планируют продолжить исследования в этом регионе, что может привести к новым открытиям, способным перевернуть представления о доисторической флоре и фауне Евразии.