MAX вошел в список для обязательной предустановки на устройства в России

Национальный мессенджер MAX с 1 сентября стал обязательной программой для предустановки на смартфоны и планшеты в России. Как говорили ранее источники ТАСС на рынке электроники, с этим требованием согласился южнокорейский бренд Samsung, китайские же - Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno, Infinix - обещали "очень постараться, чтобы все сделать".

MAX заменяет в списке приложений для предустановки на смартфоны и планшеты "VK мессенджер", который находился там с 2023 года. Собеседники ТАСС говорили, что иностранные производители прорабатывают установку MAX как через обновления, так и через предложение пользователю установить его, как только в его устройство будет вставлена российская сим-карта.

Также 1 сентября вступил в силу закон, подписанный президентом России Владимир Путиным в июле - он запрещает ограничивать установку российского маркета приложений RuStore на смартфоны, планшеты и ряд других устройств. Парламентарии отмечали, что отдельные производители устройств продолжают устанавливать запреты на сторонние приложения, а также ограничивают доступ к некоторым функциям. Прежде всего это касается гаджетов от Apple.

Правительство РФ позднее уточняло, что с 1 сентября RuStore станет обязательным для предустановки не только на технике с операционной системой iOS от Apple, но и с HyperOS - "оболочкой" для Android, использующейся в гаджетах китайского бренда Xiaomi.

Кабмин добавлял, что в настоящее время маркет предустанавливают на технику с базовым Android и HarmonyOS - операционкой от Huawei.