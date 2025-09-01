В Госдуме предложили сделать бесплатным доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах

Доступ к Wi-Fi может стать бесплатным в вузах и колледжах России для всех участников образовательного процесса, следует из законопроекта, который внесут сегодня в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Законопроектом предлагается внести изменения <...>, согласно которым предлагается обеспечить беспроводной доступ к сети "Интернет" <...> в зданиях (помещениях) образовательных организаций среднего и профессионального образования для участников образовательного процесса", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в Telegram-канале Нилова.

Отмечается, что отсутствие доступа к Wi-Fi и загруженность компьютерных классов лишают студентов возможности пользоваться многими образовательными ресурсами, в том числе онлайн-библиотеками и курсами, способствующих эффективному освоению знаний.

Финансовое обеспечение доступа к беспроводной сети "Интернет" будет осуществляться за счет средств образовательной организации высшего образования, полученных от деятельности, приносящей доход, и из внебюджетных источников.

Авторами инициативы стали Нилов и депутат фракции "Новые люди" Владислав Даванков.