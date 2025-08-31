На саммите ШОС в Китае роботы кормят гостей мороженым и помогают с навигацией

В китайском городе Тяньцзинь на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) использовали роботов, передает РИА Новости.

Как отмечается, в пресс-центре представителей СМИ встречала робот-гуманоид Сяо Хэ. Она получила свое имя от слова «хэцзо», означающего сотрудничество. Сяо Хэ владеет русским, китайским и английским языками и может проинформировать журналистов о работе пресс-центра и мероприятиях на саммите. Кроме того, она поддерживает разговоры на разные темы, сообщает справочную информацию и дает интервью.

По словам корреспондента агентства, также на площадке саммита присутствует колесный гуманоидный робот Tora с подвижными тактильными руками с 26 степенями свободы. Он способен танцевать, ухаживать за пожилыми людьми и сортировать посылки. А робот-мороженщик Mr. Doue'r может приготовить порцию холодного угощения за 30 секунд. Если назвать ему свое имя, он его запомнит и в следующий раз предложит такой же десерт. Кроме того, на саммите есть робот-манипулятор, готовый помочь всем желающим написать фразы с пожеланиями счастья, удачи, мира и радости с каллиграфическим изяществом.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзинь начался двухдневный 25-й саммит ШОС. После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров ждет прием и концерт. На мероприятии будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы. А 1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам государств — членов организации присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайской стороной.