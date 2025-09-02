В Москве разработали систему анонимного отслеживания перемещений

Московская компания BPA Technologies, резидент кластера «Ломоносов», представила систему для мониторинга перемещений людей и объектов. Разработчики подчёркивают, что технология не использует биометрические данные и основана на другом принципе.

© Ferra.ru

На одежду или оборудование наносится красящий состав, который распознается специализированными камерами. Полученная информация передается в аналитический модуль, где алгоритмы машинной обработки формируют профиль перемещений в реальном времени. Система сохраняет точность даже при слабом освещении и в условиях большого скопления людей.

Как отмечают разработчики, технология решает широкий спектр задач: от анализа покупательского поведения в ритейле до мониторинга логистических процессов на складах и промышленных предприятиях. Универсальность и анонимность делают систему применимой там, где использование биометрии невозможно или нежелательно.

В транспортной сфере разработка поможет управлять пассажиропотоками и повышать безопасность. В офисных помещениях система может использоваться для рационального планирования пространства и автоматизации уборки.

Технология отличается от систем видеонаблюдения с распознаванием лиц тем, что не собирает персональные данные. Это соответствует современным требованиям к защите приватности и может упростить внедрение в странах с жестким регулированием использования биометрии.