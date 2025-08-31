Samsung представила 37-дюймовый UHD-монитор с USB-C и KVM

Samsung добавила в линейку ViewFinity S8 новый 37-дюймовый монитор. Монитор имеет 16:9 и UHD-разрешение. ViewFinity S8 сертифицирован TÜV Rheinland как эргономичный рабочий дисплей. Функция Intelligent Eye Care с режимом защиты глаз и технологией без мерцания помогает уменьшить синее свечение и усталость организма.

© Ferra.ru

Монитор поддерживает многозадачность: встроенный KVM-переключатель, режимы PBP и PIP позволяют подключить два устройства, управлять ими одной клавиатурой и мышью, а также отображать несколько источников одновременно.

Есть USB-C с поддержкой зарядки 90 Вт, передача данных и встроенный LAN-порт. Монитор легко настраивать: высоту, наклон и поворот.

Кроме того, Samsung показала 37-дюймовый игровой монитор Odyssey G7 с изогнутым 4K-экраном, частотой 165 Гц и временем отклика 1 мс для плавного геймплея.