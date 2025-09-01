В Израиле нашли самые древние фитили

В Израиле археологи наткнулись на одно из старейших в мире подтверждений использования фитилей – текстильные фитили возрастом 4000 лет, прекрасно сохранившиеся внутри глиняных масляных светильников. Уникальная находка была сделана при раскопках на кладбище Новый Эфраим, расположенном возле Йехуда. Она проливает свет не только на древние погребальные обряды, но и на то, как в бронзовом веке повторно использовали и перерабатывали текстиль.

Фитили обнаружили в ходе масштабных археологических изысканий, проводимых Управлением древностей Израиля (IAA) в рамках развития земельного управления Израиля. На месте раскопок, относящемся к среднему бронзовому веку (примерно 2500–2000 гг. до н. э.), найдено свыше 1200 захоронений, наполненных погребальными дарами, такими как керамика, кости животных, металлические изделия и масляные лампы.

Сохранность фитилей поражает. Обычно органические материалы, например, текстиль, быстро разрушаются во влажном средиземноморском климате, оставляя мало следов. Исследователи IAA Наама Сукеник и Йона Маор отмечают, что эти фитили – одни из немногочисленных известных образцов той эпохи. Их сохранность в масляных лампах создала исключительные условия, позволившие восстановить их, несмотря на тысячелетнее воздействие.

Масляные светильники часто встречались в гробницах, где были обнаружены останки мужчин, женщин и детей. Следы копоти на фитилях указывают на то, что их зажигали, вероятно, во время похоронных ритуалов.

Руководители раскопок Гилад Итач, Йосси Элиша и Янив Агмон поясняют, что свет имел как практическое, так и символическое значение: он освещал тёмные погребальные шахты, а огонь сам по себе олицетворял духовность. Пламя издавна являлось символом человеческой души, и эта концепция до сих пор присутствует в еврейском выражении «нер нешама» — «пламя души».

Открытие подчеркивает важную роль огня в ритуалах, трансформациях и поминовениях в Леванте бронзового века, даже при отсутствии письменных свидетельств.

Научный анализ находок, недавно опубликованный в журнале «Atiqot» (том 118), показал, что фитили были изготовлены из льняной ткани. Микроскопические исследования выявили полосатое плетение и конструкцию из витого шнура, что указывает на то, что фитили были сделаны из переработанной ткани, а не из необработанных волокон.

Повторное использование отражает важный аспект древнего быта: текстиль был ценным ресурсом, и после того, как одежда или ткань отслужили своё, их многократно использовали повторно, прежде чем выбросить. В данном случае их последней функцией стало использование в качестве фитилей для ламп.

Сукеник отмечает, что фитили не были основным продуктом производства, а представляли собой остроумный способ вторичного использования изношенных тканей, демонстрируя эффективное управление ресурсами и раннюю форму переработки в древности.

Подобные примеры можно встретить в Древнем Египте и в раввинских текстах. Находки в Новом Эфраиме связывают археологию Израиля с более широкой культурой древнего Ближнего Востока.

Лабораторные исследования показали, что органические волокна фитилей из Нового Эфраима подверглись редкому процессу фоссилизации. Органический материал был замещен кальцитом, сохранив текстуру ткани, вероятно, из-за бактериальной активности в почве.

Подобная сохранность - редкость в средиземноморском климате. Поэтому открытие в Новом Эфраиме – один из важнейших примеров сохранения органики в этом регионе.

Данная находка подчеркивает изобретательность ранних общин в использовании ресурсов, ритуальной практике. Маор подчеркивает, что эти фитили – одно из самых ранних археологических свидетельств искусственного освещения в регионе.