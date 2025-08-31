Ученые сообщили, где формируется новая зона мегаземлетрясений

Под Атлантическим океаном формируется новый тектонический разлом, гласят данные ученых в опубликованном в журнале Nature Geoscience исследовании.

Этот тектонический разлом может стать источником мощных землетрясений и цунами. Отмечается, что Атлантика считалась спокойной зоной, но в Португалии, расположенной в удалении от известных разломов, неоднократно происходили землетрясения.

В своем недавном исследовании ученые сопоставили данные сейсмонаблюдений и результаты компьютерного моделирования абиссальной равнины к юго-западу от Португалии, и там обнаружили признаки разлома мантии.

По данным ученых, вода проникала в горные породы в течение нескольких миллионов лет и ослабляла их, что и привело к образованию такой зоны, которая в дальнейшем может стать причиной новых мощных землетрясений.