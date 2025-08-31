"Радиостанция Судного дня" вышла в эфир перед саммитом ШОС

Российская военная радиостанция УВБ-76 передала 31 августа два кодированных сообщения.

Они совпали по времени с открытием саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, где собрались лидеры Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Пакистана, России, Турции - всего более 20 глав государств, а также руководители ООН и АСЕАН.

Первый раз УВБ-76 вышла в эфир в 15:51 мск и транслировала голосовое сообщение следующего содержания: НЖТИ 59428 АФОНОДЕК 5598 3446.

А 17:30 началась вторая передача. Она длилась 1 минуту 12 секунд, в эфир был передан текст: НЖТИ 42117 АННАМИТ 9261 3472.

Об этом сообщил канал "УВБ-76 логи", рассказывающий о работе станции. Канал это неофициальный и публикуемая им информация - тоже.

Официальные инстанции деятельность УВБ-76 не комментируют. По версии журналистов ВВС, станция связана со стратегическими ядерными силами РФ и является предохранителем системы автоматического ответного удара "Периметр".

За это ее прозвали "Радио Судного дня".