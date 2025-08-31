Apple разрабатывает инновационный ремешок для ношения iPhone 17

По слухам, компания Apple готовится представить новый аксессуар для своей будущей линейки iPhone 17 – ремешок, который позволит удобно носить смартфон на плече или через плечо. Недавние утечки раскрыли подробности его дизайна и функциональности, пишет GSMArena.

© Apple Crossbody Strap

Этот аксессуар будет совместим со специальными чехлами для iPhone 17, которые, как предполагается, получат встроенные крепления для ремешка. Согласно утечкам, ремешок оснащен «инновационной системой»: он имеет гибкий металлический сердечник, делающий его полностью магнитным по всей длине.

На концах ремешка расположены кольца с противоположной поляризацией, что создает мощное магнитное притяжение и обеспечивает надежную фиксацию. Такой механизм, по задумке, упрощает крепление и отсоединение, полностью устраняя необходимость в традиционных крючках или петлях.

Предполагается, что ремешок будет выполнен из плетеного нейлона, похожего на тот, что используется в спортивных браслетах Apple Sport Loop. Также возможна версия из силикона, которая предложит более мягкое прикосновение и большую гибкость. Ожидается, что цветовая палитра ремешков будет соответствовать цветам чехлов для iPhone 17.

Производство нового ремешка для ношения через плечо, по всей видимости, уже началось, что указывает на его скорое появление на рынке. Ожидается, что аксессуар станет доступен в следующем месяце, одновременно с презентацией новых iPhone 17 и соответствующих чехлов, которая, по слухам, состоится 9 сентября.