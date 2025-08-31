Выброс солнечной плазмы движется к Земле со скоростью в 900 км/с

Выброс плазмы с Солнца достигнет Земли в ночь с 1 на 2 сентября. Скорость, с которой движется солнечное вещество, оценивается в 900 км/с, пишет в Telegram-канале пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Исследователи уточнили, что солнечное вещество придет к Земле уже завтра, 1 сентября, между 23 и 24 часами по московскому времени. Они добавили, что возможны магнитные бури уровня G3 с вероятностью усиления до G4.

События максимального уровня G5 практически исключены, пояснили ученые. В момент удара по магнитосфере ожидаются полярные сияния, нижняя граница которых может опуститься до 55-й параллели.

Стало известно, какие планеты заденет облако солнечной плазмы

Ранее астрономы сообщили, что 30 августа Солнце выбросило облако плазмы, которое направляется в сторону Венеры и может «зацепить» Меркурий.