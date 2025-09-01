Ученые обнаружили «темную материю» в еде

Ученые обнаружили в еде более 26 000 неизученных химических соединений - "пищевую темную материю". Узнайте, как скрытые компоненты пищи влияют на ваши гены и здоровье.

Когда мы думаем о еде, мы представляем белки, жиры, углеводы и витамины. Но это лишь верхушка айсберга. Ученые выяснили, что в нашем рационе содержится более 26 000 химических соединений, большинство из которых до сих пор не изучено. Эту скрытую часть питания называют «пищевой темной материей» — по аналогии с загадочной субстанцией, которая составляет 27% Вселенной, но невидима для приборов.

Почему это важно?

Неполнота наших знаний о пище — одна из причин, почему рекомендации по питанию часто оказываются неэффективными. Несмотря на десятилетия призывов сокращать жиры, соль и сахар, ожирение и связанные с питанием болезни продолжают расти. Генетика объясняет лишь 10% риска заболеваний, остальные 90% связаны с окружающей средой, и питание играет здесь ключевую роль.

Неизвестные влияния на здоровье

Скрытые соединения в пище могут как помогать, так и вредить:

- Молекула ТМАО, образующаяся из соединений красного мяса и яиц, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

- Чеснок содержит вещества, блокирующие выработку ТМАО

- Кишечные бактерии преобразуют эллаговую кислоту из фруктов и орехов в уролитины, поддерживающие здоровье митохондрий

Еда, которая меняет гены

Питание может влиять на активность генов через эпигенетические механизмы. Яркий пример — дети матерей, переживших голод в Нидерландах во время Второй мировой войны. Они чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и шизофрении — их гены «запомнили» недоедание матери.

Составление карты пищевой вселенной

Новая наука фудомика объединяет геномику, протеомику, метаболомику и нутригеномику, чтобы понять полную картину влияния пищи на организм. Проект Foodome уже каталогизировал более 130 000 пищевых молекул, связывая их с белками человека, микрофлорой кишечника и болезнями.

Мы только начинаем понимать истинную сложность пищи на нашей тарелке. Открытие «пищевой темной материи» может революционизировать наше представление о питании, лечении болезней и самом здоровье, подобно тому как изучение космической темной материи меняет наше понимание Вселенной.