В Гонконге создали робота-прыгуна

Инженеры Гонконга создали робота-прыгуна, сочетающего функции квадрокоптера и шагающего устройства. Он способен переносить полезную нагрузку в девять раз тяжелее его самого.

Робот весит 220 грамм и имеет телескопическую ногу с эластомерной пружиной. Он оснащен моторами с реверсивным режимом, создающими тягу вверх и вниз. Это позволяет совершать мощные и маневренные прыжки.

Робот устойчиво прыгает с грузом до 2 кг. Он способен перепрыгивать через ограждения и выполнять резкие повороты.

«Прыгуна» также оснастили лидаром и бортовым компьютером с нейросетью. Это позволило ему рассчитывать угол и ориентацию приземления, прокладывать тропу и строить 3D-карты.

В автономном режиме робот преодолел 15-метровый маршрут на открытой местности и смог обойти все препятствия.