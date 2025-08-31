Землю накроет мощная магнитная буря

Плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября и вызовет сильные магнитные бури уровня G3. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В воскресенье в Лаборатории опубликовали результаты моделирования движения вчерашнего выброса плазмы вдоль линии Солнце-Земля.

«Согласно расчетам, солнечное вещество придёт к Земле уже завтра, 1 сентября, между 23 и 24 часами по московскому времени», — сообщают астрономы.

Плазма имеет высокую скорость, около 900 км/с. По расчетам специалистов РАН, она вызовет бури уровня G3. Подобные волнения в магнитосфере не наблюдались уже три месяца.

Не исключено (вероятность около 20 %) что бури будут еще мощнее и достигнут уровня G4.

В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов начнутся интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов. (Москва, Нижний, Казань, Новосибирск, Красноярск).

Возможно, магнитные бури будут происходить не только в начале сентября. Сохраняется высокая вероятность мощных вспышек на Солнце и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.