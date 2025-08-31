Ученые сообщили о приближении к Земле мощного выброса солнечной плазмы

Ученые предупреждают о приближении к Земле мощного выброса солнечной плазмы, который достигнет нашей планеты в ночь с 1 на 2 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

© Zuma/ТАСС

Согласно результатам моделирования, вещество придет в околоземное пространство между 23 и 24 часами по московскому времени. Облако плазмы движется с чрезвычайно высокой скоростью, составляющей около 900 километров в секунду, что подтверждается его способностью поглощать более ранние выбросы.

Ожидается, что удар по магнитосфере вызовет сильную геомагнитную бурю, предварительно классифицируемую как уровень G3. Вероятность эскалации до уровня G4, что означает очень сильные возмущения, оценивается примерно в 20%. Шансы на экстремальную бурю наивысшего уровня G5 минимальны и составляют менее одного процента. Это событие станет наиболее значительным за последние три месяца.

Жителей северных регионов, включая широты около 55 градусов, ждет впечатляющее зрелище — интенсивные полярные сияния, которые будут видны в течение нескольких часов после удара. Точный прогноз по сияниям станет известен примерно за час до события. При этом на Солнце сохраняется высокая активность, что увеличивает вероятность новых мощных вспышек и выбросов в сторону Земли в ближайшее время.