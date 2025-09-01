В Тихом океане обнаружили поле, напоминающее "первичный бульон"

На дне Тихого океана северо-восточнее от Папуа-Новой Гвинеи международная группа ученых совершила невероятное открытие, названное Куньлунь. Это причудливый подводный ландшафт, простирающийся на 11 квадратных километров, который, в отличие от знаменитых "черных курильщиков", извергает богатые водородом жидкости при температурах ниже 40°C, сообщает New-Science.ru.

Ученые из Лаошаньской лаборатории и Китайской академии наук считают, что это и есть так называемый "первичный бульон", существовавший на Земле миллиарды лет назад и послуживший зарождению жизни.

По мнению исследователей, данные структуры обеспечивают долговечные условия, подходящие для эволюции ранней жизни.