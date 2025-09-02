РАН: в течение часа на Земле возможны магнитные бури

Учёные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили, что облако солнечной плазмы от сильной вспышки достигло Земли, и в течение часа может начаться магнитная буря. Информация об этом появилась в Telegram-канале лаборатории.

«Если пробьёт, то в течение часа начнутся сияния и бури», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что учёные прогнозируют пик магнитной бури днём 2 сентября.

На Землю обрушится сильная магнитная буря

30 августа на Солнце был зарегистрирован резкий скачок энерговыделения.