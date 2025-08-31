ТАСС: Российские операторы научились управлять несколькими FPV-дронами сразу

Операторы БПЛА ВС РФ получили возможность управлять сразу несколькими FPV-дронами с одного рабочего места. Технология уже используется в зоне СВО.

"Эта опция доступна на беспилотниках "Бумеранг-10". В процессе полета ИИ переключает управление с одного БПЛА на другие. При этом коптеры летят в режиме круиз-контроля: медленно, спокойно, берегут батарею", - рассказал ТАСС представитель оборонно-промышленного комплекса РФ.

Разработали технологию в Москве, в ее тестировании участвовали лучшие операторы FPV-дронов.

"Они были приятно удивлены. Попутно сделали вывод, что новые возможности избавляют от необходимости месяц или два готовить оператора БПЛА. Взлетаешь - и полетел. Мы достигли уровня, на котором управление FPV-дроном можно доверить непрофессионалу, и он доведет его до цели", - рассказал собеседник агентства.