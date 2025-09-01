Все новые iPhone в России стали «некачественными»

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые законодательные нормы, обязывающие все продаваемые смартфоны и планшеты поддерживать свободную установку, обновление и оплату приложений через отечественные сервисы, в первую очередь RuStore. Устройства, не соответствующие этим требованиям, будут признаваться «некачественным товаром», предоставляя покупателям право на возврат средств, обмен или ремонт. Об этом сообщает издание 3DNews.

Данное правило распространяется на все бренды без исключения, включая флагманские модели iPhone от Apple и устройства на HyperOS от Xiaomi. Если гаджет не позволяет установить RuStore или блокирует функционал российских приложений, он будет официально считаться не соответствующим обязательным стандартам. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин пояснил, что в таких случаях потребитель имеет полное право оформить возврат как некачественного товара.

Закон категорически запрещает производителям препятствовать установке RuStore, ограничивать его работу, обновления или способы оплаты. Любые подобные действия служат основанием для возврата или обмена продукта. Правительственное постановление также предписывает «недискриминационное» отображение RuStore на экранах устройств и его автоматическое обновление, даже при возможном несогласии производителя. Контроль за исполнением новых предписаний возложен на Роспотребнадзор.

Эти изменения уже повлияли на российский рынок: розничные сети и операторы связи заранее начали маркировать устройства без поддержки RuStore как товары с потенциальными недостатками. Например, на Ozon появился специальный атрибут «Обязательные программы предустановлены», а Wildberries и «ВымпелКом» информируют покупателей о возможных ограничениях на таких устройствах.

В Совете Федерации подчеркивают, что данные меры имеют стратегическое значение, направленное на укрепление технологической независимости страны и защиту пользователей. Они призваны гарантировать доступ к отечественным сервисам, повысить уровень цифровой безопасности и снизить риски, связанные с возможными ограничениями со стороны зарубежных платформ.