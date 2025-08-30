Стало известно, какие планеты заденет облако солнечной плазмы

Солнце выбросило облако плазмы, которое направляется в сторону Венеры и может «зацепить» Меркурий. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

© Лаборатория солнечной астрономии

Исследователи отметили, что Солнце продолжает всеми способами избавляться от избытков энергии.

«Выбросило облако плазмы в сторону Венеры. Землю пока не трогает. Скорее всего, Меркурий тоже зацепит. Кто может, предупредите», — обратились астрономы с шуточной просьбой к подписчикам.

Позже пресс-служба заметила, что никто из подписчиков не желает платить за роуминг с тем, чтобы «позвонить» Меркурию и сообщить ему о возможной угрозе.

Ранее ученые сообщили, что на обратной стороне Солнца были зарегистрированы три мощных взрыва подряд. Соответственно, добавили они, возникает ощущение, что между светилом и Землей «кто-то оберег повесил».