На Земле ожидаются магнитные бури среднего и предпоследнего уровней мощности
Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября из-за выброса Солнцем облака плазмы.
Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — отметили учёные.
Ранее в РАН зафиксировали мощный выброс солнечной плазмы в сторону Земли.