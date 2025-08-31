На Земле ожидаются магнитные бури среднего и предпоследнего уровней мощности

Магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности, ожидаются на Земле 2 сентября из-за выброса Солнцем облака плазмы.

© РИА Новости

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — отметили учёные.

Ранее в РАН зафиксировали мощный выброс солнечной плазмы в сторону Земли.