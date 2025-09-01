Идентифицирован череп древнего человека-«единорога»

Ученые из Института палеонтологии человека во Франции впервые идентифицировали череп древнего человека-«единорога». Его обнаружили в пещере в Греции около 60 лет назад и с тех пор не могли опознать.

Череп обнаружили в пещере Петралона, поэтому он известен как Петралонский. На его лбу сохранился выступающий «рог», как у единорога – минеральное образование наподобие сталагмита.

Авторы нового исследования применили метод ураново-ториевого датирования, эффективный в условиях пещер. В течение сотен лет вода просачивалась сквозь скалу и стекала вниз, оставляя минеральный осадок. Со временем там образовывались слои кальцита. Они сформировали отложения под названием спелеотермы.

Спелеотермы содержат незначительные количества радиоактивного урана. Он распадается на торий с определенной скоростью. На основании соотношения тория и урана ученые могут определить возраст образца.

Анализ минерального «рога» на лбу черепа показал, что возраст останков составляет 277 тысяч лет. Они принадлежали примитивному гоминиду, жившему рядом с неандертальцами.

Анатомия черепа отличалась и от Homo sapiens, и от неандертальцев. Ученые предположили, что он мог принадлежать гейдельбергскому человеку – промежуточному виду эволюции человека, жившему 800 – 130 тысяч лет назад, сообщает Journal of Human Evolution.

Ранее ученые нашли в Эфиопии человеческий зуб возрастом 2,8 млн лет. Также были обнаружены останки австралопитеков. Но конкретный вид гоминидов остался неустановленным.