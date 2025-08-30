Резкий скачок энерговыделения произошел на Солнце

Около 18:00 на Солнце зарегистрировали заметный скачок энерговыделения. Сейчас там происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности. Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© ESA

В ней уточнили, что серию вспышек зафиксировали в активной области 4197.

— Взрывные процессы локализованы на одном участке, и весь комплекс солнечных пятен ими не задет. Признаков выхода из равновесия всего активного комплекса как будто бы пока не наблюдается, — передает Telegram-канал лаборатории.

29 августа в 07:16 на Солнце зарегистрировали мощную вспышку класса М1.0. После этого активность звезды снизилась, но тем же утром также произошло шесть слабых вспышек класса С. Днем ранее, 28 августа, специалисты ИКИ РАН зарегистрировали четыре события уровня М и десять — уровня С.

По данным ученых, активная область 4197 на поверхности Солнца сейчас обращена к Земле, и подобная ситуация может представлять угрозу для планеты. Исследователи подчеркнули, что в ближайшие двое суток именно этот участок светила будет наиболее опасным за все время своего существования.