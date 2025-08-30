Обнаружены следы высокоразвитой цивилизации, уничтоженной глобальным потопом

Археологи, возможно, нашли свидетельства существования высокоразвитой цивилизации, уничтоженной глобальным потопом 20 тысяч лет назад, - открытие, которое, как предполагают СМИ, может переписать историю человечества.

Раскопки в Телль-Фара в Ираке в 1930-х годах выявили поселения, насчитывающие более 5000 лет, в период, известный появлением клинописи, централизованного правления и сложной городской организации, пишет Daily Mail.

Телль-Фара долгое время считался ключевым шумерским городом-государством, дающим важные сведения о ранней цивилизации, торговых сетях и административной практике. Но под поселениями исследователи обнаружили толстый слой желтой глины и песка - "слой затопления", что указывает на массовое наводнение, предшествовавшее известным поселениям. Такие отложения обычно оседают на уже заселенной земле, что повышает вероятность того, что еще более древняя цивилизация могла быть погребена и стерта катаклизмами.

Подобные отложения были обнаружены в Уре и Кише в Месопотамии, Хараппе в долине Инда и даже в древних поселениях на Ниле в Египте. Повторяемость этих катастрофических слоев на нескольких континентах позволяет предположить, что внезапные наводнения могли стереть с лица земли целые сообщества по всему миру, оставив после себя лишь мифы и фрагментарные археологические следы.

Независимый исследователь Мэтт Лакруа рассказал Daily Mail, что геологические данные указывают на глобальную катастрофу, произошедшую примерно 20 000 лет назад.

"Ничто за последние 11 000 лет даже близко не подходит к объяснению этого", - сказал он.

Лакруа добавил, что резкие климатические изменения могли вызвать наводнения, достаточно мощные, чтобы породить мифы, распространенные в разных культурах: "Глобальная катастрофа такого масштаба могла уничтожить целые сообщества, оставив после себя лишь фрагменты культуры и памяти".

Данные о ледяных кернах свидетельствуют о резких колебаниях климата, в том числе о более молодом похолодании Дриаса около 12 800 лет назад, которое, по мнению некоторых исследователей, могло спровоцировать катастрофические наводнения. Но большинство ученых утверждают, что, хотя более молодой Дриас вызвал серьезные региональные климатические изменения, нет никаких свидетельств того, что он вызвал единичный глобальный потоп или уничтожил развитую цивилизацию, что делает эту теорию широко распространенной.

Критики отмечают, что большинство людей в эпоху верхнего палеолита были небольшими кочевыми группами охотников-собирателей, что оставило мало прямых свидетельств существования сложных обществ того времени.

В то время как ведущие ученые отвергают глобальное наводнение в этот период, Лакруа утверждает, что свидетельства указывают на более раннюю, гораздо более масштабную катастрофу. Он датировал катаклизм примерно 20 000 лет назад, основываясь не на прямых археологических находках, а на сопоставлении геологических данных с глобальными катастрофическими признаками.

Для этого он изучил ледяные керны, годичные кольца деревьев, вулканические обломки и геомагнитные колебания, чтобы точно определить периоды экстремальных глобальных потрясений, а затем сопоставил их с древними мифами о потопе и астрономическими данными, пишет Daily Mail.

Согласно его утверждениям, эти природные данные отражают то же событие, которое описано в древних преданиях о потопе. По его мнению, катаклизмы 12 000-14 500 лет назад, такие как Младший Дриас, были значительными, но слишком региональными по масштабу, чтобы соответствовать широкомасштабным разрушениям, описанным в древних источниках.

Исключив эти более поздние события и объединив множество косвенных свидетельств, он пришел к выводу, что только гораздо более ранняя катастрофа, возможно, произошедшая более 20 000 лет назад, соответствует как геологической летописи, так и культурной памяти, сохранившейся в мифах.

Если эта хронология верна, то она отодвигает зарождение цивилизации по меньшей мере на 8000 лет назад, бросая вызов общепринятому мнению, согласно которому первые города появились примерно 5000-6000 лет назад, отмечает Daily Mail.

Древние шумерские тексты описывают Шуруппак как "город до потопа", где жил Зиусудра, шумерский эквивалент Ноя.

Лакруа предположил, что совпадение отложений от наводнений в Телль-Фара, Уре и Кише с этими легендами является "не просто совпадением, это указывает на общую память о реальных катастрофических событиях".

Свидетельства эпохи верхнего палеолита показывают, что 20 000 лет назад люди жили как кочевые охотники-собиратели, образуя небольшие взаимосвязанные группы, которые пользовались каменными, костяными и деревянными орудиями труда. Однако артефакты, найденные под слоями затопления, включая протоклинописные таблички, многоцветные кувшины и чаши в стиле Фара II, указывают на гораздо более развитое общество, чем считалось ранее.

Резкие различия между артефактами, найденными выше и ниже отложений, образовавшихся после наводнения, свидетельствуют о резком культурном переломе, как если бы целая цивилизация была стерта с лица земли, а затем восстановлена заново.

Ведущий археолог Эрик Шмидт из музея Пенсильвании отметил, что раскопки выявили слои поселений глубиной до 6 футов:

"Одна из наших самых интересных проблем заключается в том, действительно ли подъем уровня воды полностью уничтожил города, людей и животных?"

Шмидт добавил, что если останки людей или животных так и не будут найдены, это может свидетельствовать о том, что население было предупреждено и бежало до катастрофы.

"Была ли культура, существовавшая до этого события, полностью стерта в этой местности, или, говоря археологическим языком, произошел абсолютный культурный разрыв, выражающийся в полной разнице между останками под слоем аллювия и над ним?" - задается он вопросом.

Лакруа и другие выдвинули предположение, что эта утраченная культура могла быть частью глобальной сети, оставившей после себя только мифы, общие символы и истории о катастрофических наводнениях, которые находят отклик от Месопотамии до Египта и даже Перу.