Lenovo представит ноутбук с поворотным экраном для просмотра TikTok

Lenovo представит на международной выставке потребительской электроники IFA 2025 концептуальный ноутбук Project Pivo с экраном, который можно поворачивать в вертикальное (портретное) положение для специфических сценариев использования. Об этом сообщает Rozetked со ссылкой на инсайдера Эвана Бласса.

© Lenovo

Дисплей ноутбука отсоединяется от основного корпуса и фиксируется при помощи магнитного крепления. Передача питания и данных реализована через специальные контактные площадки, что обеспечивает стабильное соединение без проводов. Такой формат может быть востребован среди специалистов, работающих с текстами, программным кодом или контентом в мобильной верстке.

Отмечается, что на рынке уже присутствуют поворотные мониторы (Pivot-дисплеи), однако появление такой функциональности в ноутбуке представляет собой новое инженерное направление, которое может оказаться востребованным.

Помимо Project Pivo, на стенде Lenovo в рамках IFA ожидается ряд анонсов. В частности, компания представит второе поколение портативной игровой консоли Legion Go 2, а также новые планшеты и смартфоны Motorola, входящей в структуру Lenovo Group.