Илон Маск объяснил "ржавый" цвет Starship при возвращении на Землю

В ходе успешного десятого испытательного полета прототипа космического корабля Starship под номером Ship 37 наблюдатели обратили внимание на необычное явление. При возвращении в атмосферу Земли часть корпуса корабля приобрела яркий оранжевый оттенок, что вызвало множество вопросов и спекуляций, сообщает New-Science.ru.

© Российская Газета

Но оказалось, это специальное инженерное решение, направленное на сбор данных о поведении корабля в экстремальных условиях. Илон Маск раскрыл причину эффекта.

Все дело в новых металлических плитках, которые были добавлены в теплозащитный экран Starship. Он состоит из трех слоев: белого изоляционного материала, черного абляционного покрытия и внешних плиток. В верхней части корабля, примерно на уровне купола метанового бака, были установлены как минимум одна, а по некоторым предположениям, три металлические плитки. Именно в этой области и было зафиксировано появление оранжевого цвета, который затем распространился на всю нижнюю часть корабля.

Как пояснил Маск, насыщенный оранжевый цвет - следствие быстрого окисления металлических плиток под воздействием колоссальных температур. Раскаленный металл буквально ржавел в полете, и частицы оксида покрыли обшивку корабля.

Что касается белых участков в верхней части корабля, то их происхождение также связано с запланированными испытаниями. Инженеры SpaceX намеренно удалили несколько теплозащитных плиток в этих зонах. Специалистам важно изучить последствия их потери во время гиперзвукового спуска и получить реальные данные о поведении конструкции в нештатной ситуации.

В ходе полета теплозащитный экран впервые прошел полную фазу входа в атмосферу, так как предыдущие прототипы разрушались раньше.

Напомним: в ходе крайнего испытательного полета Starship впервые вывел восемь симуляторов спутников связи, которые по размеру и весу аналогичны будущим интернет-спутникам Starlink.

SpaceX создает систему Starship для полетов в далекий космос. Ракета-носитель сверхтяжелого класса состоит из 71-метровой первой ступени Super Heavy и 52-метровой второй ступени - собственно космического корабля Starship. При этом ускоритель Super Heavy оснащен 33 метановыми двигателями, а шесть двигателей Raptor питают космический корабль. Общая высота ракеты-носителя в сборе после недавней модернизации второй ступени составляет 123 метра.

Ракета-носитель разрабатывается как полностью многоразовая. Общий вес системы - 5 тысяч тонн.

Компания Маска остается верной своему принципу: чем больше испытаний, тем быстрее будут найдены рабочие решения.