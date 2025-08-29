Названы лучшие смартфоны августа

Редакция портала 4PDA составила подборку самых интересных смартфонов, представленных в августе.

© Газета.Ru

Открывает список Google Pixel 10 стоимостью от $799, который может похвастаться дисплеем с частотой 120 Гц, поддержкой магнитной беспроводной зарядки, наличием телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом, защитой по стандарту IP68, скоростным разъемом USB Type-C 3.2 и гарантированными обновлениями на протяжении семи лет.

Следом идут флагманские Google Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold, доступные по цене от $1199 и $1799 соответственно.

На четвертой строчке оказалась «раскладушка» Honor Magic V Flip 2 за 5499 юаней, доступный только в Китае. Складной смартфон получил большой внешний экран, камеру на 200 Мп, емкий аккумулятор и защиту IP59.

Топ-5 замыкает iQOO Z10 Turbo+ стоимостью от 2199 юаней, получивший экран с частотой 144 Гц, камеру с оптической стабилизацией, аккумулятор повышенной емкости и защиту IP65.

Также в подборку 4PDA вошли игровой Infinix GT 30 5G+, Poco M7 Plus и Redmi Note 15 Pro+, которые дебютировали с ценником от 32990 руб., $160 и $265 соответственно.