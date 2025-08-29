Названы лучшие смартфоны стоимостью до 27 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех бюджетных смартфонов, отличающихся оптимальным соотношением цены и характеристик.

Открывает список Realme P3 стоимостью от 18,4 тыс. руб. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, чипом Snapdragon 6 Gen 4, двойной камерой на 50 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Среди прочих особенностей отмечается наличие защищенного по стандарту IP69 корпуса, стереодинамиков и слота для карт microSD.

Следом идет Samsung Galaxy A36, получившая 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1900 нит, процессор Snapdragon 6 Gen 3, тройную камеру на 50, 8 и 5 Мп, аккумулятор на 5000 мАч, стереодинамики, NFC и защиту по стандарту IP67. В России эту модель можно купить от 22,4 тыс. руб.

Замыкает топ Tecno Camon 40 Pro, доступный по цене от 26,4 тыс. руб. Гаджет может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 144 Гц и яркостью до 1300 нит, чипом MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, двойной камерой с разрешением 50 и 8 Мп, а также батареей емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт.