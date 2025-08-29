Блогер испытал батарею нового Google Pixel 10 с флагманами Samsung и Apple

Автор YouTube-канала Lover Of Tech провел сравнительный тест автономности трех флагманских смартфонов — Google Pixel 10, Samsung Galaxy S25 и iPhone 16.

© Google

Перед началом теста все устройства были приведены к единым условиям: были установлены актуальные версии операционных систем, активированы SIM-карты одного оператора, яркость дисплеев выставлена на уровне 200 нит, а частота обновления экрана зафиксирована на 120 Гц.

Сценарий включал шесть часовых сессий: запись видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, использование соцсети X (ранее Twitter), просмотр коротких видеороликов на популярных платформах, прослушивание музыки на YouTube Music и игровая сессия в Subway Surfers.

Все три устройства успешно прошли тест. Несмотря на меньшую емкость аккумулятора (3582 мАч), iPhone 16 продержался 6 часов 15 минут, показав при этом максимальный нагрев корпуса до 36,6 градусов Цельяси. Второе место занял Galaxy S25 (4000 мАч) с результатом 6 часов 20 минут и пиковой температурой 37,8 градусов. Лидером по времени автономной работы стал Pixel 10 с батареей на 4870 мАч: он проработал 7 часов 1 минуту, нагревшись лишь до 36,1 градусов.