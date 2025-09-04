Удлинители, флэшки, кабели: какую дешевую периферию стоит покупать пачками?

Если вы много работаете за компьютером и пользуетесь техникой в целом, то некоторые аксессуары и предметы периферии лучше держать под рукой не в единичном экземпляре. Портал howtogeek.com рассказал, какие дешевые аксессуары стоит закупать помногу — или хотя бы по несколько штук.

© Unsplash

USB-C конвертеры

USB-C конвертеры берут старый Type-A коннектор и превращают его в современный Type-C. Идеальный аксессуар для MacBook и других похожих ноутбуков, отказавшихся от поддержки устаревшего стандарта Type-A: с его помощью к машине можно подключать старые жесткие диски, оптические приводы и MIDI-контроллеры. Проблема лишь в том, что конвертеры маленькие, и их легко потерять — лучше сразу покупать их пачками, на всякий случай.

Флэшки

Хотя мир массово переходит на облачные хранилища данных, старые добрые USB-флэшки по-прежнему имеют свое место. Они полезны всякий раз, когда нужно что-то распечатать в копицентре, или скопировать мелкие файлы с другого компьютера. Нынешние флэшки обладают солидным объемом свободного места и стоят довольно дешево.

Органайзеры для кабелей

Кабели — вынужденное зло, и они нескоро покинут нашу технику. Лучший способ не терять нервы на копании в куче спутанных кабелей — это организовать их. Чехлы и липкие клипсы помогут разделить их и хранить провода по отдельности, без путаницы. Магнитные крепления — тоже вариант. А на крайний случай подойдут даже обычные пластиковые стяжки.

Удлинители и панели питания

Почти в каждом доме рано или поздно возникает ситуация, когда розеток категорически не хватает. Как раз для этого пригодятся удлинители и большие панели питания: вам не придется ничего выключать из сети, чтобы поставить, например, смартфон на зарядку, или включить игровую консоль.

Портативные аккумуляторы

Портативные аккумуляторы — незаменимая вещь во множестве ситуаций. Их можно брать с собой в поездки, их можно держать дома на случай, если понадобится что-то экстренно подзарядить. От особенно мощных аккумуляторов можно даже питать бытовую технику: например, роутер, если электричество вдруг отключится.

Тряпочки из микрофибры

Микрофибра отлично подходит для чистки техники, от компьютеров для смартфонов. благодаря своей структуре. Тряпочки из этого материала не оставляют после себя катышки ворса и отлично оттирают жирные отпечатки пальцев. Их можно стирать и использовать повторно, но, рано или поздно, отслужившую свое тряпочку придется заменить новой. По факту, они так хорошо собирают грязь, что их бывает тяжело отстирать после интенсивного использования. Именно поэтому дома лучше держать хотя бы одну упаковку салфеток из микрофибры.

Изопропиловый спирт

Изопропиловый спирт пригодится не только в аптечке, но и на рабочем месте — в качестве универсального чистящего средства. Он хорошо дезинфицирует электронику, не причиняя повреждений, и может даже помочь избавиться от грязи, оставленной старыми наклейками или пролитыми напитками. К тому же, изопропиловый спирт быстро испаряется, поэтому вам не придется ничего подчищать. Для чувствительной электроники, вроде печатных плат, желательно использовать 90% спирт, а для менее хрупких устройств подойдет 70%.