Huawei впервые обошла Apple на мировом рынке умных часов

Во втором квартале 2025 года Huawei стала лидером мирового рынка умных часов, впервые обогнав Apple. Об этом сообщает аналитическая компания Counterpoint.

Продажи Huawei выросли на 52% по сравнению с прошлым годом — это лучший результат среди топ-10 брендов. Доля поставок компании достигла 21%. Успех объясняется высоким спросом в Китае, расширением в Европе и Азии.

Apple заняла второе место с 17% рынка, показав падение на 3%. При этом компания остаётся сильнейшим игроком в сегменте «продвинутых» часов.

На третьем месте оказалась Xiaomi с ростом поставок на 38% за год. Популярностью пользуются и детские часы бренда Imoo, а вот Samsung замкнула пятёрку лидеров, снизив продажи на 3%.