Почему 52-летняя женщина видела людей с лицами драконов?

Психические расстройства бывают разными: некоторые из них почти не мешают повседневной жизни, тогда как другие, хоть и не делают человека опасным для окружающих, делают социальную жизнь очень сложной. Портал livescience.com рассказал о случае нидерландской женщины, которая страдала необычными галлюцинациями всю жизнь.

52-летняя женщина прибыла в психиатрическую клинику в Гааге и сообщила врачам, что, когда она смотрит на человеческие лица, они трансформируются в морды драконов. Она также видела, как драконоподобные лица появляются перед ней спонтанно, даже когда рядом нет людей, и галлюцинации мешают ей взаимодействовать с окружающими.

Пациентка рассказала, что поначалу человеческие лица выглядят нормально, но затем «чернеют, отращивают длинные черные уши и рыло, на них появляется чешуйчатая кожа, а глаза окрашиваются в желтый, зеленый, синий или красный цвета». Она добавила, что страдает этими галлюцинациями с детства.

Доктора в клинике взяли кровь на анализ, провели электроэнцефалограмму и базовое неврологическое обследование. Все результаты были в норме. Однако томография головного мозга показала несколько нарывов рядом с чечевицеобразным ядром. Повреждения этой части мозга связываются с когнитивными нарушениями, такими как снижение внимательности и памяти. Особенно часто эти симптомы связаны с шизофренией.

Нарывы, найденные в белой материи мозга, могли быть вызваны разрывом мелких кровеносных сосудов, но повреждения не были недавними.

Хотя электроэнцефалограмма не нашла никаких аномалий, врачи подозревали, что причиной визуальных галлюцинаций могла быть атипичная электрическая активность в частях мозга, отвечающих за обработку цветов и лиц. А именно, в венетральной затылочно-весочной борозде, которая находится в задней части мозга. Она участвует в распознавании объектов. Нарывы, обнаруженные томографией, могли быть результатом этой электрической активности, причем с самого рождения пациентки. Вероятно, первопричиной является кислородное голодание сразу перед родами или после них.

Итого доктора заключили, что женщина страдает формой прозопометаморфопсии — редкого состояния, которое влияет на восприятие человеческих лиц и заставляет черты лица выглядеть искаженными. Для контекста, за последние 100 лет задокументирован всего 81 случай этого расстройства.

Глазами многих людей, страдающих прозопометаморфопсией, человеческие лица могут выглядеть слишком большими или маленькими; они могут провисать, растягиваться или находиться не там, где должны. Иногда люди, страдающие этим расстройством, видят искажения лишь на половине лица собеседника, а иногда — на всем. Прозопометаморфопсия связана с изменениями структуры мозга и расстройствами, влияющими на функции мозга, такими как эпилепсия, мигрень и инсульт.

Для лечения врачи прописали пациентке ежедневные дозы вальпроевой кислоты — антиконвульсанта, который предотвращает судороги, облегчает мигрени и симптомы биполярного расстройства. В итоге терапия помогла взять визуальные галлюцинации под контроль.

Однако вскоре после этого женщина начала испытывать другие галлюцинации: она слышала стучащие звуки во сне. Врачи перевели ее на ривастигмин — препарат, часто используемый для лечения симптомов деменции, вызванной болезнью Альцгеймера или Паркинсона. Лекарство сделало звуковые галлюцинации менее частыми и облегчило визуальные до приемлемого уровня. Через три года лечения женщина рассказала, что ее ситуация на работе стабилизировалась, а социальные отношения пошли на поправку.