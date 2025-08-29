Открытие ученых перевернуло представление о способностях древних людей

Древние люди, создавшие олдувайские орудия 2,6-3 миллиона лет назад, могли переносить камни на расстояние до 13 километров для их изготовления, что ранее считалось невозможным для других приматов. Это свидетельствует о высоком уровне планирования и способности запоминать места залегания качественных материалов, сообщает smithsonianmag со ссылкой на Science Advances.

© gorodenkoff/iStock.com

Олдувайская технология, включающая молоточковидные камни и острые пластины, распространилась по Африке, Европе и Азии. Камни для орудий, найденные в Ньянге (Кения), оказались вулканическим риолитом и метаморфическим кварцитом, добытыми в 10-13 километрах от стоянки. Это открытие отодвигает самый древний известный пример транспортировки камней на 600 000 лет назад.

Эти древние люди мыслили наперед, говорит палеоантрополог Эрик Делсон. Вероятно, это самый ранний пример такого поведения, добавил он.

Олдувайские орудия представляют собой первый постоянно используемый и широко распространенный тип каменных инструментов в истории. Открытие демонстрирует, что ранние люди обладали более высоким уровнем организации и стратегического мышления, чем предполагалось ранее.