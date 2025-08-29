Археологи выяснили, зачем люди носили с собой камни 2,6 млн лет назад

Новое исследование, опубликованное в Science Advances, показывает, что некоторые из самых старых известных каменных инструментов, созданных людьми или их родственниками, были сделаны из камней, перенесенных на большие расстояния — до 13 км — что на 600 000 лет раньше, чем считалось ранее.

Ученые изучали артефакты Олдувана — одну из самых ранних и широко распространенных каменных технологий. Эти инструменты включают большие камни — ядра, которыми били другие камни, и острые осколки, отколотые от этих ядер, используемые для резки и обработки пищи. Для исследования археологи вновь посетили участок Ньяянга на полуострове Хома в Кении, где орудия датируются от 2,6 до 3 миллионов лет.

«До нашего исследования мы не знали, что даже самые ранние изготовители инструментов обладали способностью помнить, где находятся породы самого высокого качества», — говорит Рик Поттс, палеоантрополог из Смитсоновского музея. «Люди часто сосредотачиваются именно на самих инструментах, но настоящим открытием может быть транспортировка ресурсов на дальние расстояния».

Археологи проанализировали геохимию камней и обнаружили, что для создания инструментов использовались твердые породы — например, вулканический риолит и метаморфический кварцит — которые отсутствовали на месте раскопок, но встречались в бассейнах рек к востоку, примерно в 10–13 километрах. Для сравнения, такие расстояния превышают известные маршруты, по которым приматы переносят материалы, и даже больше, чем на других ранних олдувских участках.

Это открытие отодвигает использование дальних поставок камня на 600 000 лет назад и говорит о том, что ранние люди могли планировать добычу материалов заранее, оценивая качество камней и предвидя их потребность при обработке пищи и охоте.

На месте Ньяянга рядом с водой собирались бегемоты, а острые инструменты использовались для резки мяса и измельчения растений. Но местные камни были слишком мягкими, поэтому для инструментов выбирали более прочные породы, что требовало перевозки камней на значительные расстояния.

«Эти ранние люди думали наперед», — говорит Эрик Делсон, палеоантрополог из Американского музея естественной истории. «Это, вероятно, самое раннее указание на такое стратегическое планирование в археологической записи».

Вопрос, кто именно сделал эти инструменты, остается открытым. Традиционно считалось, что их создавали представители рода Homo, но на участке найдены также зубы Paranthropus boisei — дальнего родственника людей с крупными челюстями и плоским лицом. Исследователи полагают, что этот вид также мог участвовать в создании инструментов, хотя ранее считалось, что он не способен к этому.

«Если вы не находите окаменелость гоминина с инструментом, невозможно точно сказать, кто его сделал», — говорит ведущий автор исследования Эмма Финестоун, палеоантрополог из Кливлендского музея естественной истории. «Но Ньяянга показывает, что разные виды гомининов, возможно, делали инструменты Олдувана».

Oldowan — это не первые каменные орудия в истории, но первый постоянный и широко распространенный тип технологии. В течение примерно двух миллионов лет такие инструменты распространялись по Африке, Европе и Азии. Это исследование показывает, что ранние люди были более организованными и дальновидными, чем считалось, умея выбирать качественные материалы и планировать их доставку, чтобы улучшить эффективность своих инструментов.