Ученые разгадали тайну древнего черепа, застрявшего в стене

Череп из Петралоны, найденный в 1960 году в пещере в Греции, сохранил свою форму благодаря срастанию со стеной из-за накопления кальцита. Он имеет возраст от 170 000 до 700 000 лет и может принадлежать Homo sapiens (современные люди), Homo neanderthalensis неандертальцы) и Homo heidelbergensis (вид гейдельбергского человека), сообщает sciencedirect.com

© sciencedirect.com

Для уточнения возраста ученые использовали ураново-ториевое датирование, основанное на накоплении радиоактивного урана в спелеотермах. Возраст первого слоя кальцита на черепе составляет от 277 000 до 539 000 лет, что указывает на его принадлежность к позднему среднему плейстоцену.

Анатомия черепа из Петралоны схожа с черепом из Кабве (Замбия, 300 000 лет), который относят к Homo heidelbergensis. Это может указывать на принадлежность черепа из Петралоны к тому же виду, что подтверждает их возраст около 300 000 лет и существование в позднем среднем плейстоцене.

