Может ли ИИ научить людей понимать эмоции животных?

Люди давно научились распознавать определенные повадки животных как признаки тех или иных эмоций — например, собака, виляющая хвостом, наверняка рада видеть человека. А шипящий кот предупреждает, что к нему не стоит подходить. Но ИИ-технологии могут позволить нам узнать гораздо больше. Портал theconvesration.com рассказал, как искусственный интеллект помогает лучше понимать эмоции животных.

© Unsplash

Исследователь из Милана Ставрос Нталампирас утверждает, что разработал нейросеть, которая способна определять эмоции животных. На данный момент, согласно научной работе, опубликованной в издании Scientific Reports, ИИ-модель умеет распознавать эмоциональные тона семи видов парнокопытных животных, включая свиней, коз и коров. Искусственный интеллект отталкивается от характеристик их вокализаций, таких как высота звука, его частота и тональность.

Опыт Нталампираса — не первый в своем роде, и подобные цифровые инструменты не позволяют в буквальном смысле «переводить» язык животных. Вместо этого они учатся обнаруживать поведенческие и акустические паттерны, которые слишком малозаметны для органов чувств человека. Над чем-то похожим прямо сейчас работают с китами: нью-йоркская организация Project Ceti анализирует щелчки китов с помощью машинного обучения.

Если говорить о собаках, то исследователи связывают выражения их морд, вокализации и виляния хвоста с определенными эмоциональными состояниями. Так, одна научная работа показала, что незначительные сдвиги в мышцах морды собак соответствуют чувству страха или воодушевления. А другая выявила, что направление виляния хвоста варьируется в зависимости от того, с чем столкнулось животное — со знакомым другом или потенциальной угрозой.

Специалисты из Городского университета Дублина работают над специальным ошейником для собак-помощников, которые обучены распознавать признаки скорого припадка у людей, страдающих эпилепсией. Ошейник использует сенсоры, чтобы собирать данные о поведении собак, чтобы затем поднимать тревогу и предупреждать их хозяев о проблеме. Проект призван продемонстрировать как ИИ может использовать коммуникацию животных чтобы повысить безопасность людей и их качество жизни.

Пчелы тоже интересуют научное поведение. Их сложные танцы, которые помогают передавать информацию об источниках пищи, расшифровываются в реальном времени с помощью камер. ИИ поможет исследователям выяснить, как незначительные изменения в позиции насекомых влияют на четкость их коммуникации.

ИИ-системы обещают принести немало пользы в сфере благополучия и безопасности животных. Ошейник, сигнализирующий о признаках стресса у рабочей собаки, поможет спасти ее от переутомления. ИИ-камеры, наблюдающие за стадом скота, могут заметить симптомы болезни гораздо раньше, чем фермер.

Но просто обнаружить крик животного недостаточно, чтобы понять, что именно он означает. Есть риск, что эмоциональные ярлыки разделят комплексное поведение животных на слишком примитивные, бинарные категории — доволен/недоволен, спокоен/раздражен. Пес, виляющий хвостом, не всегда рад или проявляет согласие — иногда это поведение выступает сигналом стресса. И одного распознавания паттернов мало, чтобы понять их суть.

Потенциальным решением этой проблемы может стать разработка ИИ-моделей, которые интегрируют вокальные данные с визуальными, такими как осанка животного или выражение морды. К списку можно даже добавить физиологические сигналы, вроде пульса, чтобы постепенно выстроить более надежные индикаторы состояния животных.

Но стоит помнить, что экологическая цена таких изысканий высока. Применение ИИ приводит к выбросам углекислого газа, которые, в хрупких экосистемах, лишь вредят защите природы. Поэтому важно, чтобы технологии, на которыми работают ученые, действительно шли во благо животным, а не просто утоляли человеческое любопытство.