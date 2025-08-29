Названы самые выгодные iPhone для покупки осенью

Журналисты портала TechRadar предсказали, какие смартфоны Apple подешевеют после выхода iPhone 17. Материал опубликован на сайте издания.

© Lenta.ru

Редактор медиа Роланд Мур-Кольер заявил, что после релиза нового смартфона Apple компания снизит цену iPhone 16. Специалист полагает, что он подешевеет на 100 долларов — до 699 долларов (56 тысяч рублей).

«Такое падение цены не является огромным, но и неплохим, учитывая, что слухи не указывают на существенное обновление поколения iPhone 17», — заметил автор.

Вторым кандидатом на удешевление осенью Мур-Кольер назвал iPhone 16e, который в настоящий момент стоит 599 долларов (48 тысяч рублей). Однако эксперт заметил, что Apple может удержать цену iPhone 16e и убрать с продажи iPhone 16. По его прогнозу, в любом случае после выхода новых iPhone самым дешевым и выгодным для приобретения смартфоном бренда останется 16e.

Специалист TechRadar, как и его коллеги из 9to5Mac, считает, что Apple уберет в сентябре из продажи iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Флагманы 2024 года выпуска заменят в пользу iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Однако их можно будет найти со скидкой в продаже даже в 2026 году — у партнеров Apple и сторонних ретейлеров.

«Вот почему я предлагаю вам не покупать iPhone до тех пор, пока не пройдет следующее мероприятие Apple, запланированное на 9 сентября, поскольку даже если новые iPhone вам не понравятся, вы наверняка найдете более дешевую старую модель», — заключил автор.

Ранее стало известно, что стоимость iPhone 15 Pro снизилась до 78 тысяч рублей.