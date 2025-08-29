Поймана акула, которую не видели 50 лет

Ихтиологи заявили об обнаружении свидетельств существования акулы-гоголии, которую до этого знали по единственному известному экземпляру, выловленному у побережья Папуа — Новой Гвинеи в 1970 году. Как сообщается в статье Journal of Fish Biology, высока вероятность, что эти рыбы являются узкоареальными эндемиками, обитающими лишь в заливе Астролябия.

© Makhbubakhon Ismatova/iStock.com

Первый экземпляр гоголии поймали в 1970 году в районе устья реки Гогол с глубины в 73 метра. Это была самка, причем беременная — с двумя эмбрионами на поздних стадиях развития внутри. В последующие годы гоголии больше ни разу не попадались ученым.

В новой статье команда ихтиологов заявила, что в феврале-мае 2020 года исследователи изучали улов рыбаков и ассортимент рыбных рынков в провинции Маданг. Координатор проекта в деревне Бильбиль сообщил им, что местный житель поймал на удочку пять самок гоголий. Четыре из них оказались взрослыми, а еще одна не вышла из подросткового возраста.

Позднее, в сентябре 2022 года, другой рыбак из деревни поймал самца — особь длиной 73 сантиметра. Он стал первым мужским экземпляром гоголии.

Сами жители Бильбиль и окрестностей отмечают, что гоголии иногда попадаются им во время ловли горбылей в заливе Астролябия. Однако их мясо ценится невысоко, а качество плавников недостаточно для продажи, из-за чего их целенаправленно не ловят.

По всей видимости, эти акулы обитают лишь на небольшом участке залива, на довольно глубоких участках. Авторы надеются узнать больше информации о гоголиях, проанализировав ДНК двух образцов.