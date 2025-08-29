В космосе выявлены потенциально обитаемые зоны

Белые карлики — финальная стадия эволюции большинства звезд — долго считались слишком холодными для наличия жизни. Однако новое исследование ученых из Университета Оклахомы показало: часть таких объектов способна задерживать свое охлаждение на колоссальные сроки, до 10 миллиардов лет. Это значит, что планеты вокруг них могут оставаться жизнепригодными куда дольше, чем предполагалось ранее. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Секрет заключается в неоне-22, который после углерода и кислорода является самым распространенным в недрах белых карликов. Если его доля достигает хотя бы 2,5% массы, в ядре запускается процесс «дистилляции». Когда кристаллизующиеся области беднеют неоном и становятся легче, они всплывают вверх, расплавляются и выделяют огромное количество гравитационной энергии.

Ученые смоделировали эволюцию около 4 тыс. звезд из каталога Hypatia и сопоставили расчеты с наблюдениями космического телескопа Gaia. Оказалось, что примерно 6% массивных белых карликов действительно задерживают охлаждение, формируя на диаграммах яркости характерное скопление — так называемую Q-ветвь. Их реальный возраст оказывается куда больше, чем предполагает светимость.

Чаще всего такие «застывшие» белые карлики встречаются ближе к центру Галактики, где больше звезд с повышенной металличностью, а значит, и больше шансов накопить достаточно неона-22. На периферии Млечного Пути они почти в восемь раз реже.

По мнению авторов работы, белые карлики могут быть куда более перспективными кандидатами для поиска жизни. Их зоны обитаемости стабильны и долговечны, а орбиты потенциальных планет находятся дальше от звезды, что снижает разрушительное влияние приливных сил.