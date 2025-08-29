Google добавила в приложение «Переводчика» новые ИИ-инструменты

Google добавила в приложение Переводчика новые инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогут не только переводить, но и учить языки. Главная новинка — режим «Практика».

Он подойдет и новичкам, и тем, кто уже неплохо говорит на иностранном языке. Пользователь указывает свой уровень и цели, после чего приложение предлагает индивидуальные упражнения: можно слушать диалоги и выбирать услышанные слова или тренироваться в разговоре. Система отслеживает прогресс и адаптирует задания под конкретного человека.

Пока эта функция работает в тестовом режиме. Она доступна англоговорящим пользователям для изучения испанского и французского, а также носителям испанского, французского и португальского для практики английского.

Еще одно важное обновление — улучшенный режим живого перевода. Теперь можно вести диалог более чем на 70 языках. Приложение воспроизводит перевод вслух и показывает текст разговора на двух языках. Система умеет распознавать паузы, акценты и интонацию, чтобы речь звучала максимально естественно.

И эта функция, правда, пока тестовая.