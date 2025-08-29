Пользователям Windows 10 дали срочные рекомендации

До октября пользователи Windows 10 должны принять решение, что им делать со своей операционной системой (ОС) дальше. Об этом в материале для издания The Daily Express заявил IT-эксперт Генри Баррелл.

Специалист напомнил, что 14 октября 2025 года Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10. Баррелл заявил, что пользователям ОС нельзя медлить и нужно срочно принять решение, что они будут делать. По словам автора, на данный момент у потребителей продуктов Microsoft есть три варианта.

Самый простой вариант — обновить свой персональный компьютер (ПК) до Windows 11, если девайс поддерживает новую ОС. Также можно приобрести новый компьютер, который будет соответствовать минимальным системным требованиям. Также можно оформить подписку на расширенные обновления безопасности (Extended Security Updates, ESU) за 30 долларов (2,5 тысячи рублей) в год.

Еще Генри Баррелл заметил, что обновления ESU можно получить бесплатно, если разрешить Windows 10 синхронизировать данные с облачным хранилищем OneDrive. Эксперт посоветовал пользователям рассмотреть возможность перехода на Windows 11, потому что даже платные обновления не решат проблему окончания поддержки ОС, а лишь дают пользователям годовую отсрочку.

В конце августа корпорация Google выпустила срочное обновление для браузера Chrome. Оно устранило свыше 20 опасных уязвимостей безопасности.