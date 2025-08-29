Открыт уникальный протопланетный диск

Планетологи обнаружили в звездном скоплении NGC 6357 крайне необычную звездную систему, в которой формирующееся светило окружено протопланетным диском, чья материя почти не содержит в себе воды и при этом в ней присутствует необычно много углекислого газа.

© Steven Mohr/ NASA

Это открытие ставит под сомнение текущие теории формирования планет, сообщила пресс-служба шведского Стокгольмского университета.

"В отличие от других протопланетных дисков, в центральных регионах которых доминируют водные пары, данная звезда окружена материей, необычно богатой углекислым газом. Более того, воды в данной звездной системе настолько мало, что ее почти невозможно обнаружить. Это радикально отличает данную структуру от того, что мы раньше находили у формирующихся звезд", - пояснила научный сотрудник Стокгольмского университета (Швеция) Дженни Фредиани, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи совершили это открытие в рамках проекта XUE, нацеленного на изучение молодых звезд, расположенных внутри крупных звездных скоплений, чьи светила вырабатывают большие количества ультрафиолета. Данное излучение, как предполагают многие планетологи, может испарить значительную часть материи протопланетных дисков еще до того, как начнется процесс формирования планет, что может сильно повлиять на их химический состав и эволюцию.

Руководствуясь этой идеей, астрономы проследили при помощи инструментов орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" за звездой XUE 10, расположенной на расстоянии в 5,5 тыс. световых лет от Земли в скоплении NGC 6357. В данной структуре, которую часто называют "туманностью Лобстера" из-за ее яркой и характерной форме, присутствует множество крупных молодых звезд, чья масса превышает солнечную примерно в десять раз.

Как показывают полученные "Джеймсом Уэббом" снимки, ультрафиолетовое свечение этих звезд радикальным образом изменило состав протопланетного диска, окружающего звезду XUE 10. В нем почти нет воды, но при этом ученые обнаружили следы присутствия большого количества молекул СО2, а также силикатов и сложных органических молекул из класса полициклических ароматических углеводородов.

Как предполагают астрономы, все эти вещества возникли в результате активного расщепления молекул воды под действием ультрафиолета и активным взаимодействием их "обрывков" с угарным газом, присутствующим в больших количествах в первичной материи протопланетных дисков. При этом ученые отмечают, что, доли этих соединений значительно превышают те значения, которые допускаются текущими теориями формирования планет. Это говорит о необходимости их пересмотра и дополнения, подытожила Фредиани.