В мессенджере Max появилась возможность записывать «кружочки»

Мессенджер МАХ запустил новую функцию - мгновенную запись и отправку видеосообщений в формате кружков. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо обновить приложение.

© Российская Газета

Как поясниили в пресс-службе MAX, для записи и отправки кружка необходимо нажать на иконку камеры в правом нижнем углу и провести пальцем вверх по экрану. Запись можно остановить и возобновить в любой момент, а также пересмотреть видео перед отправкой. Видеосообщение может стать интереснее, если во время записи включить режим фронтальной подсветки смартфона или эффект Zoom, чтобы увеличить кадр. Максимальная длительность кружка - 60 секунд.

Ранее стало известно, что московские школьники и их родители с 1 сентября по учебным вопросам будут общаться в чатах национального мессенджера MAX. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. На пресс-конференции, посвященной подготовке столичных школ к началу учебного года, заммэра сказала: "Федеральный закон требует, чтобы с 1 сентября все школьные и родительские чаты переводились в MAX", - сказала Ракова.

По состоянию на 19 августа в МАХ зарегистрировались более 18 миллионов человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки.