В глубоководном черве нашли токсичный пигмент с картин Рембрандта и Сезанна

Ярко-желтый червь, обитающий в глубоководных гидротермальных источниках, стал первым известным животным, производящим аурипигмент — броский, но токсичный краситель, который использовался художниками с античности до XIX века.

Червь Paralvinella hessleri — единственное существо, населяющее самую горячую часть глубоководных гидротермальных источников в Окинавском желобе в западной части Тихого океана. Вырывающаяся из дна горячая, богатая минералами вода содержит высокие уровни токсичных сульфидов и мышьяка.

Ученые собрали несколько особей с океанского дна при помощи дистанционно управляемого глубоководного аппарата. Результаты исследований червя опубликованы в PLoS Biology.

Оказалось, он накапливает микроскопические частицы мышьяка на поверхности клеток кожи и внутренних органов. Ядовитый элемент взаимодействует с сульфидом из гидротермального источника с образованием небольших комочков аурипигмента, которые складываются в микроскопическую броню вокруг червя, защищающую его от токсичной среды.

Аурипигмент — это природный минерал сульфида мышьяка, часто встречающийся в гидротермальных и магматических рудных месторождениях.

Результаты стали неожиданностью для исследовательской группы. Обитатели морских пучин обычно имеют серовато-белый цвет или окрашены в оттенки от оранжевого до темно-красного, говорит морской биолог Ван Хао из Института океанологии Китайской академии наук в Циндао, соавтор исследования.

«Бессмысленно вырабатывать пигмент в полной темноте», — объясняет он.

Команде еще предстоит выяснить, как мышьяк транспортируется во внутренние органы существа.

Известно, что другие глубоководные существа вырабатывают минералы в качестве защиты. Например, брюхоногому моллюску Chrysomallon squamiferum обезвреживать сульфид помогают бактерии посредством внеклеточной биоминерализации в его чешуйках, говорит Нарисса Бакс из Гренландского института природных ресурсов в Нууке.

«Paralvinella hessleri намеренно соединяет токсины в единственный "безопасный" кристаллический минерал внутри своих собственных клеток», — говорит океанолог.

Способность бороться с ядом при помощи яда она называет поразительной.

Но дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, как это происходит, будут сложными из-за экстремальных условий в глубоководных источниках и трудностей изучения таких видов вне их естественной среды обитания. Выращивание P. hessleri в лабораторных условиях в настоящее время невозможно, добавила Бакс.