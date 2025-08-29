Как получить компенсацию за дефектный смартфон: советы юриста

Для получения компенсации от производителя или продавца дефектного смартфона необходимо провести экспертизу, отметил юрист Илья Русяев.

По его словам, важно доказать наличие производственного брака или несоответствие телефона стандартам безопасности.

«Если смартфон взрывается и причиняет вред здоровью, необходимо установить причину происшествия», – пояснил Русяев.

Для этого, по словам эксперта, проводится экспертиза, которая определяет наличие производственного дефекта или несоответствие товара требованиям безопасности. Согласно статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право требовать возмещения вреда от изготовителя или продавца, если недостаток возник до передачи товара, пояснил Русяев в беседе с NEWS.ru. Все доказательства должны быть основаны на заключении экспертов, уточнил специалист.

Юрист отметил, что пострадавший может требовать возмещения убытков, компенсации морального вреда и неустойки за просрочку исполнения требований. По его словам, часть 2 статьи 14.7 КоАП РФ предусматривает штрафы в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для нарушителей.

Стоит отметить, что зарядное устройство телефона, оставленное в розетке, может представлять серьезный риск воспламенения или даже взрыва. Хотя случаи пожаров от оставленных в розетке зарядников редки, в России были зафиксированы такие инциденты.