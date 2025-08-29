Содержание памяти научились считывать по взгляду

Как узнать, помнит ли человек какую-то информацию? Можно, конечно, просто спросить. Но как быть, если он не хочет признаваться? Или, того хуже, вообще не может ответить — например в силу раннего возраста или при потере дара речи по болезни? Выход есть: любого из нас могут выдать глаза.

Ученые проверили, можно ли использовать антиципаторный (предвосхищающий) взгляд в качестве невербального признака, что человек что-то помнит. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Communications Psychology.

«Нашим исследованием двигали два мотива. Во-первых, обычно, когда мы исследуем эпизодическую память у людей, мы спрашиваем, помните ли вы то или это. Это сильно отличается от того, как мы вспоминаем большую часть времени в повседневной жизни, а именно когда воспоминания пассивно всплывают в нашей голове, — говорит Флавио Шмидиг из Тель-Авивского университета, первый автор статьи. — Во-вторых, мы намерены измерять память без слов. Это позволит исследовать память у младенцев, жертв черепно-мозговых травм или пациентов с тяжелой формой болезни Альцгеймера».

И это оказалось вполне возможным. Новаторская методика предполагает отслеживание направления взгляда людей во время выполнения задач на память.

«В нашем исследовании 145 здоровых испытуемых дважды смотрели специально созданные анимированные видео. В них было показано неожиданное событие — например, выпрыгивающий из воды дельфин. Отслеживая движения глаз испытуемых во время двух разных просмотров одних и тех же роликов, мы обнаружили, что при втором просмотре субъекты смещают свой взгляд в сторону области, где вот-вот должно было произойти неожиданное событие», — рассказывает ученый.

Чтобы определить, в какой степени этот способ действительно оценивает кратковременную память, сравнили данные о движении глаз, собранные во время экспериментов, с вербальными ответами. Оказалось, антиципаторный взгляд отражает воспоминания о неожиданных событиях в видео аналогично вербальным ответам и независимо от способности говорить.

«Наша парадигма измеряет антиципаторный взгляд полностью независимо от языка. С помощью одной лишь камеры мы смогли пассивным образом, максимально приближенным к повседневной жизни, зафиксировать, насколько хорошо человек что-то помнит. Используя методы машинного обучения ИИ, можно автоматически, всего за несколько секунд данных отслеживания взгляда, определить, видел ли человек видео раньше и сформировал ли его память о нем. Это позволяет нам понять, как функционирует память в местах и группах, которые ранее были недоступны», — объясняет Шмидиг.

Эксперименты показали неплохую эффективность методики. Используя только данные движения глаз за 7 секунд до события, алгоритм машинного обучения мог с точностью около 70% определить, был ли просмотр первым или вторым.

Кроме того, исследование выявило положительное влияние дневного сна на консолидацию памяти. У тех, кто поспал, эффект антиципаторного взгляда оказался более выраженным. Вербальные ответы, что интересно, такой разницы не показали.

Исследования памяти по-новому могут дать очень интересные результаты, которые улучшат нынешнее понимание когнитивных способностей человека в раннем детстве или специфических медицинских состояний, связанных с нейродефицитом.