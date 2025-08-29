Межзвездную комету 3I/ATLAS заметили задолго до официального открытия

Одно из преимуществ одновременной работы множества телескопов, ведущих наблюдение за обширными участками неба, состоит в том, что в случае какого-то громкого открытия информация о вроде бы новом объекте уже наверняка есть в архивах других обсерваторий.

Это определенно относится к нашему новейшему межзвездному гостю 3I/ATLAS. Официально открытый в начале июля, он был виден в другие телескопы уже в мае. Ранее мы сообщали об измерениях, проведенных обсерваторией Веры Рубин, теперь комету нашли в данных космического телескопа TESS, начиная с начала мая — и, похоже, в тот период она уже проявляла активность.

Спутник для поиска экзопланет TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) не предназначен для обнаружения межзвездных объектов или вообще любых тусклых тел. Он, как следует из названия, создан для наблюдения за звездами (которые куда ярче) и планетами, загораживающими их свет. Но данные есть данные, и поскольку TESS как раз вел наблюдение за той частью неба, где должен был находиться 3I/ATLAS в начале года, астрономы решили проверить, смогут ли они найти какие-либо данные о нем в архивах телескопа.

И нашли, о чем рассказали в статье на сервере препринтов arXiv. TESS наблюдал 3I/ATLAS как минимум дважды до 7 мая 2025 года. Поскольку он делает снимок каждые 200 секунд, а кометы движутся гораздо звезд, исследователям пришлось применить метод сложения со сдвигом. Они рассчитали, где межзвездный объект должен находиться на каждом снимке, совместили снимки так, чтобы он оказался в одной и той же точке на каждом изображении, а затем сложили несколько снимков вместе, чтобы получить максимально четкий сигнал от тусклой точки, которую на отдельном фото просто не разглядеть.

За оба периода наблюдений расстояние до 3I/ATLAS сократилось с примерно 6,35 а. е. до около 5,47 а. е. к 2 июня. За это время его яркость выросла впятеро, хотя должна была, с учетом приближения, не более чем в 1,5 раза.

Выдвинуто много предположений о том, что может вызывать некоторые из наиболее интересных особенностей 3I/ATLAS — от ошибок в сборе данных до его искусственного происхождения. Однако у авторов есть куда более прозаическое объяснение. Вероятно, на межзвездном объекте происходит интенсивная дегазация сверхрлетучих веществ — диоксида и монооксида углерода. У них гораздо более высокая точка сублимации, чем у водяного льда, и они могут вызывать значительное увеличение яркости. Большинство наших «местных» комет этих газов давно лишились, потому и не демонстрируют столь резкого увеличения яркости на таком расстоянии от Солнца.

В попытке найти еще больше различий исследователи попытались также измерить период вращения ядра 3I/ATLAS. Но достаточно четкого сигнала не обнаружили — скорее всего, движение ядра скрыто комой.

Наблюдения, тем не менее, продолжаются — кто знает, какие еще сюрпризы преподнесет нам космический пришелец.